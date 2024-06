Emiciclo, la nota. Verrecchia su Consiglio: “Spaccatura a sinistra”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ieri, nella seduta del Consiglio regionale, abbiamo dimostrato la compattezza del centrodestra nell’interesse dei concittadini abruzzesi, portando in approvazione tutti gli atti che avevamo prefissato – riporta testualmente l’articolo online. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia che aggiunge: “Fanno sorridere le dichiarazioni degli esponenti del PD e del centro sinistra che parlano di una maggioranza spaccata, cosa assolutamente non vera e lo si evince dai numeri in Aula, che hanno permesso l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno con i relativi emendamenti – precisa il comunicato. Emerge invece tutt’altro, ossia una spaccatura all’interno della minoranza: ci sono stati emendamenti economici votati dai loro esponenti insieme alla maggioranza in dissenso con un criterio tutto interno alla sinistra che non ha portato a nulla di concreto”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

