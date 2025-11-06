- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia su indagine discarica Villa Carmine: solidarietà ai colleghi coinvolti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:06 novembre 2025 – 18:57- “Esprimo, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la più sincera solidarietà ai colleghi Emanuele Imprudente e Nicola Campitelli, al commissario ARAP Mario Battaglia, ai dirigenti e ai funzionari regionali coinvolti nell’indagine relativa alla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura, nella quale riponiamo rispetto e fiducia, ma riteniamo al tempo stesso fondamentale ribadire il principio di presunzione d’innocenza, che tutela ogni cittadino fino a prova contraria – si apprende dal portale web ufficiale. Conosciamo l’impegno, la correttezza e il senso delle istituzioni che da sempre contraddistinguono i colleghi coinvolti e siamo certi che avranno modo di chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

