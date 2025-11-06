Emiciclo, la nota. Verrecchia su indagine discarica Villa Carmine: solidarietà ai colleghi coinvolti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:06 novembre 2025 – 18:57- “Esprimo, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la più sincera solidarietà ai colleghi Emanuele Imprudente e Nicola Campitelli, al commissario ARAP Mario Battaglia, ai dirigenti e ai funzionari regionali coinvolti nell’indagine relativa alla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura, nella quale riponiamo rispetto e fiducia, ma riteniamo al tempo stesso fondamentale ribadire il principio di presunzione d’innocenza, che tutela ogni cittadino fino a prova contraria – si apprende dal portale web ufficiale. Conosciamo l’impegno, la correttezza e il senso delle istituzioni che da sempre contraddistinguono i colleghi coinvolti e siamo certi che avranno modo di chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

