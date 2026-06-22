Emiciclo, la nota. Verrecchia su Mattarella ad Avezzano e Giro NG Abruzzo: valore della memoria e talento sportivo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 08:43- “La memoria non è solo il ricordo del passato, ma uno strumento essenziale per costruire il futuro – riporta testualmente l’articolo online. Per questo iniziative come ‘Voci dal Silenzio’ rappresentano un importante momento di crescita culturale e civile”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, intervenuto alla rappresentazione teatrale dedicata alla testimonianza di Enrico Zampetti, deportato nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale – “Attraverso le lettere scritte durante la prigionia emerge con forza il valore della dignità umana, della libertà e della speranza – viene evidenziato sul sito web. Un messaggio reso ancora più significativo dalla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha conferito all’evento un alto valore istituzionale e un importante riconoscimento per il territorio marsicano”. Verrecchia ha quindi ringraziato il dottor Ugo Zampetti, le amministrazioni coinvolte e tutti gli organizzatori della manifestazione – “In un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali, il messaggio che arriva da Avezzano è chiaro: libertà, democrazia e rispetto della persona sono valori da custodire ogni giorno attraverso la memoria e la responsabilità delle istituzioni”, conclude – “Esprimo grande soddisfazione e profonda emozione per la splendida vittoria di Lorenzo Finn al Giro d’Italia Next Gen, un successo che riporta un atleta italiano sul gradino più alto del podio dopo ben quindici anni – precisa il comunicato. Si tratta di un risultato straordinario che premia il talento, la determinazione e il sacrificio di un giovane corridore destinato a rappresentare una delle più grandi promesse del ciclismo mondiale – si apprende dalla nota stampa. ” Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Lorenzo Finn ha dimostrato, tappa dopo tappa, qualità tecniche e caratteriali fuori dal comune, confermandosi un campione già nel presente e soprattutto una grande speranza per il futuro del ciclismo italiano – recita il testo pubblicato online. La sua affermazione rappresenta un segnale importante per tutto il movimento sportivo nazionale e un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano a questo straordinario sport. Ancora una volta l’Abruzzo si conferma terra di grandi eventi sportivi e di ciclismo – riporta testualmente l’articolo online. Le ultime due tappe del Giro d’Italia Next Gen, disputate sul nostro territorio, hanno contribuito ad esaltare le qualità di questo giovane talento, offrendo scenari suggestivi e percorsi impegnativi che hanno reso ancora più prestigiosa la sua impresa – Il nostro territorio porta bene al Giro e continua a dimostrare la propria capacità organizzativa e la propria vocazione ad ospitare manifestazioni di rilievo internazionale – Rivolgo a Lorenzo Finn le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, con l’augurio che possa essere soltanto il primo di una lunga serie di successi che renderanno orgogliosa l’Italia intera”, conclude Verrecchia – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it