Emiciclo, la nota. Verrecchia su nomina Costanzi alla Asl1: scelta azzeccata. Da noi supporto massimo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Non poteva esserci scelta più azzeccata: non solo per la profonda conoscenza delle nostre realtà territoriali ma soprattutto per la competenza e la capacità già dimostrate nella gestione di articolazioni complesse dell’amministrazione regionale”. È quanta afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che aggiunge: “Conosco personalmente le ottime qualità di Costanzi da oltre vent’anni, avendo avuto modo di lavorare con lui – precisa la nota online. Sono certo che svolgerà un ottimo lavoro – recita il testo pubblicato online. Gli daremo il massimo supporto nel suo ruolo di direttore generale della ASL1, affinché continui a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi dell’amministrazione Marsilio – recita il testo pubblicato online. Nonostante le difficoltà in un settore nevralgico come quello della sanità, stiamo ottenendo risultati significativi rispetto ad altre regioni d’Italia”, conclude Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it