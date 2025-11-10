Emiciclo, la nota. Verrecchia su nomina Marsilio a Commissario ricostruzione Chieti e Bucchianico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 novembre 2025 – 18:45- “Esprimo le mie più vive congratulazioni al presidente Marco Marsilio per la nomina a Commissario per la ricostruzione nei territori di Chieti e Bucchianico colpiti dal dissesto idrogeologico – riporta testualmente l’articolo online. Una scelta che rappresenta una garanzia per le comunità coinvolte e per l’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La sua esperienza, la sua capacità amministrativa e la profonda conoscenza del territorio saranno fondamentali per affrontare con rapidità ed efficacia le sfide della ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un incarico delicato, che richiede competenza, visione e concretezza: qualità che Marsilio ha già dimostrato in questi anni alla guida della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora si apre una fase operativa importante, in cui sarà essenziale spendere bene e presto le risorse stanziate, restituendo sicurezza e prospettiva ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Come Fratelli d’Italia, saremo al fianco del Presidente e delle istituzioni coinvolte per sostenere ogni azione utile alla rinascita di queste aree”. Cosi, il capogruppo di Fratelli d’ Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it