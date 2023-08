Emiciclo, la nota. Verrecchia su nuovo Regolamento Polizia locale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Una legge necessaria, di buon senso e all’avanguardia che consente finalmente l’applicazione di un regolamento uniforme per le donne e gli uomini della polizia locale in tutti i Comuni del territorio regionale”. Con queste parole, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, esprime grande soddisfazione per la legge approvata quest’oggi, all’unanimità, dal Consiglio regionale sulla Polizia locale abruzzese – si apprende dalla nota stampa. “Con questo governo regionale – evidenza Verrecchia – l’Abruzzo compie un elevato salto di qualità per restituire dignità e autorevolezza a tutti gli operatori che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario, garantendo ordine, assistenza e sicurezza nelle nostre città. L’importante lavoro compiuto per la stesura del nuovo regolamento ha permesso ai noi stessi, per primi – argomenta – di riscoprire le numerose funzioni in capo al corpo di Polizia locale, e di redigere una legge doverosa che fa ordine rispetto alla confusione normativa fin qui vigente, a partire dalla progressione delle carriere – A nome di tutto il gruppo di FdI in Consiglio regionale, ringrazio l’assessore Pietro Quaresimale, e tutti i colleghi delle Commissioni competenti per l’impegno profuso e l’attenzione dimostrata sulla materia”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

