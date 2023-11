Emiciclo, la nota. Verrecchia su proroga contratti Ufficio Processo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Via libera da parte della Commissione europea alla proroga, fino al 30 giugno 2026, dei contratti a tempo determinato dei funzionari addetti all’Ufficio per il Processo – recita il testo pubblicato online. Una buona notizia che raccoglie le istanze provenienti anche dall’Abruzzo – Si tratta, infatti, di una problematica che avevamo particolarmente attenzionato e sulla quale io stesso mi ero interfacciato con la nostra parlamentare europea Elisabetta De Blasis che, prontamente, si è attivata in Commissione – si apprende dalla nota stampa. E’ un primo significativo passo per tutti quei professionisti che permettono un regolare ed efficiente lavoro all’interno dei tribunali abruzzesi e di tutta Italia”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it