Emiciclo, la nota. Verrecchia su referendum e amministrative Ortona. “Vittoria netta, la sinistra in difficoltà”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il referendum promosso dalla sinistra si è rivelato un fallimento totale, un segnale chiaro della distanza ormai siderale tra le loro battaglie ideologiche e la realtà del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se il loro obiettivo era dare un messaggio al Governo, avrebbero potuto evitare di far spendere milioni di euro ai cittadini per un’iniziativa che fin dall’inizio appariva priva di sostanza e destinata a naufragare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sinistra ha amministrato per anni questo Paese, con risultati che i cittadini ricordano bene e che oggi li spingono a premiare, invece, il governo Meloni e la sua azione politica concreta – viene evidenziato sul sito web. Questo referendum si è trasformato in un’operazione tutta interna alla sinistra, senza alcuna incidenza reale sul panorama istituzionale, dimostrando l’assoluta inconsistenza della loro proposta – si legge sul sito web ufficiale. E la sinistra abruzzese, che spesso critica l’utilizzo da parte nostra di fondi per sport, sociale, cultura e sviluppo, cosa dice oggi dello sperpero di risorse per un referendum inutile? Non è forse questa una scelta di totale irresponsabilità, uno spreco di denaro pubblico senza alcun beneficio per i cittadini? Fratelli d’Italia continua a lavorare per risposte concrete e investimenti mirati, mentre la sinistra si avvita su se stessa in operazioni fallimentari che non hanno alcuna credibilità. Il Paese ha parlato chiaramente e il risultato di questo referendum certifica la loro crisi politica”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – Il consigliere FdI commenta, inoltre, l’esito delle elezioni amministrative ad Ortona: “Dopo Sulmona, Fratelli d’Italia si afferma in modo deciso anche a Ortona, ottenendo una vittoria netta che conferma il crescente consenso verso la nostra offerta politica – I cittadini hanno premiato la serietà, la coerenza e l’impegno di Angelo Di Nardo, riconoscendo in lui la vera novità e il cambiamento concreto che la città aspettava – Questo risultato dimostra, ancora una volta, la debolezza della sinistra che non solo ha perso ma non è riuscita nemmeno a raggiungere il ballottaggio – riporta testualmente l’articolo online. I temi che hanno provato a sbandierare in campagna elettorale, gli stessi che avevano già utilizzato per le regionali, non hanno convinto gli elettori – precisa il comunicato. La realtà è chiara: la loro proposta politica non è più credibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fratelli d’Italia ha dimostrato che quando propone un candidato, lo fa con una scelta mirata e consapevole, basata sulle capacità amministrative e sulla visione strategica per il territorio – recita il testo pubblicato online. Mi congratulo con il neo sindaco e con tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, augurando un proficuo lavoro: la loro vittoria è la vittoria di un progetto serio e concreto per Ortona”. Così, in conclusione, Massimo Verrecchia – (com/red)

