Emiciclo, la nota. Verrecchia su Referendum: “La Marsica ha votato ‘Si’. Premiato lavoro sul territorio”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 marzo 2026 – 09:20- “È stato un confronto democratico importante, nel quale ha vinto la partecipazione e si è affermato il ‘no’ a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, in Abruzzo emerge un dato politico significativo: l’unica provincia in cui ha prevalso il ‘Sì’ è quella di L’Aquila, trainata in particolare dai comuni della Marsica – viene evidenziato sul sito web. Ancora più rilevante è il risultato di Avezzano, unico comune di grandi dimensioni della regione dove il ‘Sì’ risulta maggioritario”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, esponente del territorio marsicano – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un segnale politico chiaro – prosege – che premia un lavoro capillare sul territorio e una presenza costante tra i cittadini – precisa il comunicato. Insieme abbiamo intrapreso un’iniziativa unitaria girando anche con un camper per raggiungere i comuni e per garantire un rapporto sempre diretto con i cittadini – I risultati premiano il nostro lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Nei comuni della Marsica abbiamo riscontrato entusiasmo, partecipazione e un forte senso di coinvolgimento, frutto di un impegno quotidiano e diretto – aggiunge testualmente l’articolo online. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa campagna elettorale – conclude – dai militanti ai cittadini che hanno scelto di informarsi, partecipare e sostenere le ragioni del ‘Sì’. Il risultato ottenuto nella provincia aquilana e in particolare ad Avezzano, Trasacco e la Marsica intera, rappresenta una base solida da cui partire per continuare a costruire un percorso politico serio e radicato nei territori – Un plauso infine, anche alla Valle Peligna con in testa Sulmona dove, seppur di poco, è prevalso il Sì”. La nota è stata condivisa con l’assessore regionale, Mario Quaglieri – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it