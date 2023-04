Emiciclo, la nota. Verrecchia su riqualificazione ex ospedale Chieti

- Advertisement -

– “L’ intenzione di acquisto, da parte del ministero della Giustizia, dell’ex ospedale San Camillo di Chieti, delinea il raggiungimento di due rilevanti risultati, la riqualificazione di immobili in disuso che tornerebbero, dopo oltre venti anni, nuovamente fruibili per soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari del territorio e di quelli amministrativi per l’azienda sanitaria – viene evidenziato sul sito web. Un’operazione di grande portata che solo la proficua sinergia tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed il governo nazionale, poteva mettere a segno – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo dicono i fatti fin qui compiuti e lo dice la lettera che il Ministero ha inviato all’Agenzia del Demanio, che conferma la volontà del governo Meloni di rispondere, ancora una volta, alle istanze dei nostri territori”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

