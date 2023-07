Emiciclo, la nota. Verrecchia su Strada Provinciale 63 Simbruina

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Con la delibera regionale 364 del 28/06 si assegnano 4 milioni di euro alla Provincia dell’Aquila, ente attuatore e proprietario della strada, sp 63 Simbruina – viene evidenziato sul sito web. Molto si è dibattuto, da un decennio ad oggi, per sollecitare il rifacimento e scongiurare la chiusura dell’intero tratto, ora transitabile sino alla località Renga, e ora, finalmente, con il costante sollecito del sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti, con la linea di finanziamento del FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (DELIBERE CIPESS N.1/2022 E N.35 DEL 2022) si volta pagina dando ossigeno ad un progetto di rifacimento tanto atteso quanto necessario per la indiscussa importanza interregionale dell’arteria stradale”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. Il Consigliere unitamente al presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ed al sindaco di Capistrello, Francesco Ciciotti, sono concordi nel sottolineare ” la valenza storica, sociale, economica e strategica di una strada di collegamento Abruzzo-Lazio che offre, peraltro, un paesaggio mozzafiato e uno scenario naturalistico unico tra le faggete secolari che alimentano anche l’industria boschiva a salvaguardia dell’ambiente stesso”. “L’auspicio – prosegue Verrecchia – è che nel minor tempo si possa dare inizio all’intervento, a partire dai tratti più ammalorati, e che si possa procedere alla riapertura definitiva, nella consapevolezza della peculiarità di tutte le strade di montagna e del bisogno costante di attenzione e manutenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Provincia potrà, ora – conclude Verrecchia- procedere alla variazione di bilancio necessaria e propedeutica a spendere i 4 mln destinati all’opera viaria – viene evidenziato sul sito web. Un particolare ringraziamento va al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per aver mantenuto questo importante impegno in occasione di un suo incontro al comune di Capistrello”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it