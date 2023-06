Emiciclo, la nota. Verrecchia su terza edizione “Festival Adarte”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Musica, teatro, cinema, solidarietà, cabaret, una mostra e la partecipazione di illustri artisti del panorama nazionale: sono questi gli ingredienti dellaterza edizione del “Festival Adarte” che si terrà dal 23 luglio al 7 agosto a Celano – riporta testualmente l’articolo online. “Anche quest’anno il calendario del Festival si preannuncia di grande prestigio e prevede eventi e ospiti di primissimo piano – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno degli appuntamenti di interesse che rappresentano senza dubbio una proposta di spessore a disposizione dell’intera comunità e dei tanti turisti che raggiungeranno Celano – recita il testo pubblicato online. La qualità dell’offerta culturale confezionata anche per l’edizione 2023 è per noi un’occasione di promozione territoriale eccellente da supportare e valorizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio il sindaco ed il direttore artistico per lo straordinario lavoro che anche quest’anno compiono a beneficio della cultura e del territorio”. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. La direzione artistica è affidata al maestro Davide Cavuti, regista e compositore cinematografico e teatrale per Michele Placido, Lino Guanciale, Daniele Vicari, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà. L’inaugurazione del Festival vedrà in scenal’attore e regista Edoardo Leo con lo spettacolo «Ti racconto una storia» in programma domenica 23 luglio (ore 21) all’interno del Castello Piccolomini; con lui, sul palcoscenico le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.Il secondo appuntamento è interamente dedicato al mondo dei giovani con il concerto del cantante Leo Gassmann (2 agosto ore 21.30 in piazza IV novembre); l’artista romano, già concorrente a “X Factor 2018”, e vincitore, nel 2020, della sezione nuove proposte di Sanremo con la canzone “Vai bene così”, e presente all’ultimo “Festival di Sanremo” con il brano “Terzo cuore”. Il 3 agosto (ore 21.30) si terrà il concerto diRon, uno dei cantautori più amati della storia della canzone italiana,che si esibirà nella meravigliosa cornice del Castello Piccolomini con il “Summer tour” in Trio Acustico, con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere – si apprende dalla nota stampa. Il giorno seguente (4 agosto, Castello Piccolomini) si alzerà il sipario sulla terza edizione del «Premio Tommaso da Celano» che avrà come ospite d’eccezione Giancarlo Giannini; nel corso della serata, ci sarà la partecipazione della cantante Grazia Di Michele e di altri ospiti del mondo della cultura e della solidarietà per omaggiare la figura del Beato Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco e autore del «Dies Irae». Nella stessa giornata, sarà inaugurata la Mostra di Fotografia “En Camino” di Emanuele D’Ancona, già pubblicata nell’omonimo libro presentato al “Salone Internazionale del libro” di Torino – recita il testo pubblicato online. La rassegna si concluderà il 7 agosto in piazza IV novembre con lo show “A tutto Max” di e con Max Giusti; lo spettacolo è firmato insieme a Giuliano Rinaldi e regalerà momenti di cabaret, teatro e musica all’insegna dell’allegria – si legge sul sito web ufficiale. L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti tranne che per lo spettacolo di Edoardo Leo e per il concerto di Ron (i biglietti sono disponibili sul circuito onlineCiaotickets e presso la sede dell’Ufficio Turistico di Celano). (com/red)

