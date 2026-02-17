- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia: Unanimità per onorificenza agli agenti abruzzesi feriti a Torino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 febbraio 2026 – 19:28- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato oggi, all’unanimità, la risoluzione presentata dal consigliere di Fratelli d’italia, Massimo Verrecchia, volta a richiedere il conferimento di un’onorificenza al merito ai due agenti della Polizia di Stato, Alessandro Calista e Francesco Roselli, rimasti feriti durante i recenti disordini avvenuti a Torino – riporta testualmente l’articolo online. “Nel corso delle operazioni di ordine pubblico, come è noto – afferma Verrecchia – caratterizzate da forte tensione e da episodi di violenza, i due poliziotti abruzzesi hanno operato con grande senso del dovere, professionalità e coraggio, contribuendo a contenere una situazione ad alto rischio per cittadini e operatori – aggiunge la nota pubblicata. Il loro comportamento rappresenta un esempio di dedizione alle istituzioni e ai valori democratici – Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta a rappresentare formalmente al Ministro dell’Interno la volontà dell’Abruzzo di vedere riconosciuto l’impegno dei due agenti attraverso un atto ufficiale, quale segno di gratitudine e vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno operano in contesti complessi per garantire legalità e sicurezza – si legge sul sito web ufficiale.  Si tratta di un atto doveroso – precisa il Consigliere – che esprime il rispetto e la riconoscenza della nostra regione verso chi, anche a rischio della propria incolumità, tutela l’ordine democratico e la sicurezza dei cittadini – precisa la nota online. Il sacrificio di Calista e Roselli merita un riconoscimento istituzionale all’altezza del loro impegno”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

