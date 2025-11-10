- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaEmiciclo, la nota. Verrecchia: Vandalizzata ancora la targa in memoria di Ramelli,...
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia: Vandalizzata ancora la targa in memoria di Ramelli, un gesto vile e intollerabile

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 novembre 2025 – 08:44- “Ancora una volta, la lapide dedicata a Sergio Ramelli, a L’Aquila, è stata oggetto di vandalismo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta del terzo episodio in cui un simbolo di memoria e di rispetto viene imbrattato, offendendo non solo la figura del giovane Ramelli, barbaramente ucciso per le sue idee ma anche l’intera comunità cittadina e i principi di convivenza democratica – Tali gesti rappresentano un attacco alla memoria, al rispetto reciproco e alla libertà di pensiero, valori fondanti della nostra società. È inaccettabile che, a decenni di distanza da quegli anni di odio politico, ci siano ancora persone che non tollerano il semplice ricordo di chi è stato vittima della violenza ideologica – Ricordare Sergio Ramelli non significa dividere ma riaffermare il rifiuto di ogni forma di odio e violenza politica, da qualunque parte provenga – Auspichiamo che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili di questo ulteriore atto di inciviltà e che tutta la cittadinanza reagisca con ferma condanna e rinnovato impegno per la memoria e il rispetto”. Lo afferma il capogruppo di fratelli d’Italia in consiglio regionale d’Abruzzo Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it