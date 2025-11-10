Emiciclo, la nota. Verrecchia: Vandalizzata ancora la targa in memoria di Ramelli, un gesto vile e intollerabile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 novembre 2025 – 08:44- “Ancora una volta, la lapide dedicata a Sergio Ramelli, a L’Aquila, è stata oggetto di vandalismo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta del terzo episodio in cui un simbolo di memoria e di rispetto viene imbrattato, offendendo non solo la figura del giovane Ramelli, barbaramente ucciso per le sue idee ma anche l’intera comunità cittadina e i principi di convivenza democratica – Tali gesti rappresentano un attacco alla memoria, al rispetto reciproco e alla libertà di pensiero, valori fondanti della nostra società. È inaccettabile che, a decenni di distanza da quegli anni di odio politico, ci siano ancora persone che non tollerano il semplice ricordo di chi è stato vittima della violenza ideologica – Ricordare Sergio Ramelli non significa dividere ma riaffermare il rifiuto di ogni forma di odio e violenza politica, da qualunque parte provenga – Auspichiamo che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili di questo ulteriore atto di inciviltà e che tutta la cittadinanza reagisca con ferma condanna e rinnovato impegno per la memoria e il rispetto”. Lo afferma il capogruppo di fratelli d’Italia in consiglio regionale d’Abruzzo Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

