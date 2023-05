Emiciclo, la nota. Verrecchia:Corte dei Conti conferma grande operato

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “La rinascita della Sanità abruzzese non è uno slogan ma una realtà che trova conferma nei fatti e nei dati, come quelli certificati dal Rapporto 2022 della Corte dei Conti. Le chiacchiere della sinistra crollano inesorabilmente di fronte ad una evidenza, messa nera su bianco, anche dall’Organo costituzionale di controllo – Solo ieri evidenziavo gli enormi risultati raggiunti con il governo Marsilio, soprattutto in alcuni presidi ospedalieri che versavano in condizioni inaccettabili a causa della pessima gestione della passata amministrazione regionale – Finalmente, oggi L’Abruzzo può tornare a vantare un sistema sanitario regionale che è in linea con le migliori performance nazionali – precisa il comunicato. La spesa sanitaria procapite, in particolare, indica quanta attenzione l’attuale governance regionale abbia riservato ad uno dei massimi diritti dei cittadini, quale è quello alla salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A nome dell’intero gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, esprimo grande soddisfazione per gli obiettivi finora centrati, per le gravi carenze sanate e per quanto di qui a poco andrà ancora a concretizzarsi a vantaggio di tutti gli ospedali abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Un ringraziamento all’assessore competente, Nicoletta Verì per l’impegno e la costanza profusi, e al presidente Marsilio per la concretezza e la determinazione da sempre impiegati per ristabilire un sistema sanitario virtuoso”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it