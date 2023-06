Emiciclo, la nota. Verrecchia(FdI) su precari ricostruzione terremoto

- Advertisement -

– “Esprimiamo soddisfazione per un provvedimento a lungo atteso dai precari impiegati nella ricostruzione post terremoto”. Così il senatore abruzzese, Guido Quintino Liris e Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentano il via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera all’emendamento presentato dai deputati di Fratelli d’Italia Fabio Roscani e Guerino Testa sulla stabilizzazione di personale che ha lavorato nelle Regioni del centro Italia colpite da terremoti a partire dal 2009. “Si tratta di un provvedimento – spiegano Liris e Verrecchia – che consente,nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni presso uffici speciali per la ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. Con questo emendamento – concludono i due esponenti di FdI – viene premiata la professionalità di chi si è speso per offrire ai nostri territori una nuova opportunità di crescita e sviluppo’. (com/red)

