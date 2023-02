Emiciclo, la nota. Verrecchia:ora maggiore sinergia con Regione Lazio

- Advertisement -

– “Così come già avviene con la Regione Marche, adesso, con la vittoria di Rocca nel Lazio, la nostra Regione potrà lavorare con maggiore sinergia, soprattutto sulle infrastrutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il dialogo e l’azione, spesso congiunta, tra Marsilio e il collega Acquaroli hanno accelerato molti procedimenti in corso, non ultima la ripresa immediata dei lavori sulla A14. Allo stesso modo, un’interlocuzione più rapida e concreta con la Regione Lazio, in particolare sul progetto del raddoppio ferroviario Roma-Pescara, darà ottimi frutti nel reciproco interesse delle popolazioni”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, in merito alla vittoria nel Lazio di Francesco Rocca – (com/red)

