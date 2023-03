Emiciclo, la nota. Verrecchia:risorse per 57 milioni di euro all’IZS

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ennesima dimostrazione di concretezza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che oggi annuncia l’approvazione, in Conferenza Stato-Regioni, di 57 milioni di euro in favore dell’Istituto zooprofilattico d’Abruzzo e Molise, necessari per completare i lavori di costruzione della nuova sede di Teramo – recita il testo pubblicato online. Un ulteriore successo in termini di ingenti finanziamenti che il Presidente e il centrodestra riescono a far confluire nella nostra regione per la realizzazione o il completamento di importanti opere – E’ questa la politica seria e del fare, che marca la differenza con il passato”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

