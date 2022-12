Emiciclo, la nota. Veterinaria, Mariani su nomina Lucio Petrizzi

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Voglio formulare i miei migliori auguri, tanto come Consigliere regionale quanto come collega Veterinario ed ex studente, al Prof. Lucio Petrizzi per la sua elezione a Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Al contempo ci tengo a ringraziare il Prof. Augusto Carluccio che ha guidato dal 2016 la Facoltà di Veterinaria e dal 2014 èDirettore dell’Ospedale Veterinario Universitario – riporta testualmente l’articolo online. Infatti sotto la sua guida Veterinaria ha fatto registrare un importante miglioramento dei servizi erogati sul territorio, nonché una crescita a livello di autorevolezza nel mondo accademico e della ricerca in campo veterinario – recita il testo pubblicato online. Auguro che il Dipartimento di Medicina Veterinaria possa proseguire nella crescita intrapresa in questi anni diventando sempre di più un punto di riferimento nell’intero Paese”. E’ quanto dichiara il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it