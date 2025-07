Emiciclo, la nota. Via al Premio Parco Majella 2025. Di Marco: “Una festa per la letteratura e la comunità”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Sarà una festa per la letteratura, ma anche per la comunità, che fa da motore e pubblico per l’iniziativa – spiega il consigliere regionale Antonio Di Marco, presidente del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella 2025 – . La sinergia, la squadra, è il segreto del Premio, un sodalizio che lega non solo la comunità al premio, ma anche i premiati alla comunità: ci sono autori che sono tornati, come Dacia Maraini, Grazia Francescato che sono state anche presidenti di giuria oltre che partecipanti e vincitrici nelle sezioni degli anni scorsi; c’è persino chi ha preso casa qui, come Lapo Pistelli, ex deputato, oggi manager che tutti gli anni viene ad Abbateggio, per il Premio e per le vacanze – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo avuto Tara Ghandi, che è rimasta giorni con noi per scoprire il territorio, Donatella Di Pietrantonio, Fulco Pratesi che volle visitare un tholos, Carlo Petrini padre di Slow Food che sia appassionò al farro e al nostro cibo, tanti nomi che non sono solo presenze nel nostro palma res, ma che si sono innamorati del territorio e hanno capito la nostra finalità di tutela, attraverso la cultura, delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. È questo che rende speciale e durevole il Premio, che è diventato un appuntamento immancabile per la comunità che in occasione delle sue fasi accoglie, si apre, collabora, si fa conoscere e fa da tramite per il territorio, in modo che chi viene, sia un premiato, giuria o pubblico, possa scoprirlo e contribuisca a farlo crescere e conoscere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono tanti anche quest’anno gli ospiti prestigiosi che, edizione dopo edizione, hanno contribuito ad alimentare una presa di coscienza collettiva sul ruolo del Parco della Majella per l’Abruzzo, per la tutela del paesaggio e per la crescita di una consapevolezza ecologica e culturale che vivranno nella due giorni a contatto con Abbateggio che è un altro aspetto umano ed esperienziale che rende unico il nostro premio cose per cui ringrazio il sindaco Gabriele Di Pierdomenico, il nostro direttore artistico Marco Presutti, le giurie e tutti i nostri meravigliosi volontari”. Oggi gli incontri fra autori e giurati popolari, domani la definizione dei vincitori e dalle 20 la cerimonia di premiazione della XXVIII edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella 2025. Un evento a cui partecipa tutta la comunità di Abbateggio, il borgo che dalla prima edizione lo accoglie – si apprende dalla nota stampa. Premi speciali – precisa il comunicato. Lo spoglio si terrà la mattina di sabato 19 luglio 2025 e lo stesso giorno ma dalle ore 20.00, la cerimonia di premiazione durante cui saranno conferiti anche i Premi speciali stabiliti dal Presidente del Premio d’intesa con la Direzione artistica che andranno: quello della Presidenza del Senato a Irene Ranaldi, per il suo libro Geografie della gentrification; quello della Presidenza della Camera a Nicholas Tomeo, per il suo Vocaboilario delle aree interne e il Premio del Presidente del Premio Parco Majella a Marnie Campagnaro, per il suo Paesaggi d’Infanzia – viene evidenziato sul sito web. Premio alla Carriera per il giornalista Erasmo D’Angelis, giornalista e scrittore su tematiche ambientali.FINALISTI EDIZIONE 2025Sezione Narrativa: Giuseppe Catozzella, Il fiore delle illusioni, Feltrinelli; Francesca Camilla D’Amico, Altritudini, Ediciclo; Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani, Feltrinelli; Dario Franceschini, Aqua e tera, La nave di Teseo; Lorenza Gentile, Tutto il bello che ci aspetta, Feltrinelli.Sezione Saggistica: Alessandro Aresu, Geopolitica dell’intelligenza artificiale, Feltrinelli; Gabriella Corona, L’Italia dell’Antropocene, Carocci; Martino Lorenzo Fagnani e Matteo Di Tullio, Una storia ambientale dell’età moderna, Carocci; Giulio Ferroni, Natura vicina e lontana, La nave di Teseo; Paolo Pileri, Dalla parte del suolo – L’ecosistema invisibile, Laterza – viene evidenziato sul sito web. Sezione Poesia: Sergio Bertolino, Resistenza e sparizione, Avagliano Editore; Bruno Di Pietro, Ἐλέα. Quando verrà il passato, Les Flaneurs Editore; Massimo Filippi, Diario di un anno, Meltemi Editore; Giuseppina Michini, Confidandoti la radice, Arsenio Edizioni, Fabio Pusterla, Sinsigalli, Puntoacapo Editrice – si apprende dalla nota stampa. Presidente del Premio e dell’Associazione “Alle Falde della Majella” Antonio Di Marco; Direttore Artistico Marco Presutti.Componenti della Giuria tecnica 2025: Claudio Amicantonio, docente; Francesco Berardi, docente universitario; Silvia Elena Di Donato docente; Enzo Fimiani docente universitario; Ilaria Filograsso, docente universitario; Francesca Guazzelli, docente universitario; Alfredo Mazzoni, docente; Peppe Millanta scrittore e sceneggiatore; Pierluigi Ortolano, docente universitario

