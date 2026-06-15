Emiciclo, la nota. Via del Circuito, Blasioli: Annunciato l’avvio dei lavori per un’opera ferma dal 2022

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 giugno 2026 – 09:16- “L’amministrazione comunale di Pescara ha appena annunciato l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele, un intervento dal valore di 300mila euro fermo dal 2022. Si potrebbe rispondere: “meglio tardi che mai!”. Si tratta infatti di un’opera importante, che l’amministrazione Masci ha ereditato e sulla quale mi ero personalmente impegnato quando ricoprivo il ruolo di assessore e vicesindaco nella giunta Alessandrini – precisa il comunicato. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riassetto viario della zona, che prevede, oltre alla rotatoria, anche la realizzazione della cosiddetta “controstrada”. Si tratta di una nuova strada lungofiume, parallela a Via del Circuito, e congiunta con via Valle Roveto, con accesso proprio dalla nuova rotatoria, e in direzione Pescara, prima del ponte della Libertà (ponte “Capacchietti”), nel tentativo di snellire i flussi veicolari di strade spesso congestionate nelle ore centrali della giornata, ed evitare i conseguenti disagi per automobilisti e residenti, costretti a sopportare code e inquinamento – recita il testo pubblicato online. I lavori, avviati nel 2021, purtroppo, hanno subito un rallentamento eccessivo tra i rallentamenti imposti dal versante politico, mettendo davanti interessi di chi aveva terreni destinati all’esproprio a quelli dei cittadini, e ancora di più su quello tecnica a causa della sciagurata gestione dei lavori pubblici ad opera dell’allora Dirigente fiduciario del Sindaco – recita il testo pubblicato online. I lavori che comunque erano stati portati avanti con un andamento piuttosto altalenante, si sono fermati nel febbraio 2022. Non sorprende quindi che, nel 2024, il tentativo di far ripartire i lavori si sia scontrato con una scoperta incredibile: invece che espropriare una superficie di 130 mq necessaria alla realizzazione, su Via del Circuito, della rotatoria di collegamento tra la nuova strada e Via Pian delle Mele, il Comune aveva espropriato solo 99 mq e quindi non c’era spazio per fare la rotatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Lo stesso Comune, nel 2024, non è stato in grado di ricostruire il perché di questa scelta – viene evidenziato sul sito web. Vista comunque l’impennata dei prezzi e gli errori di valutazione svolti in sede di appalto, la Giunta Comunale ha deciso per il momento di realizzare solo la rotatoria, scorporando dal progetto il completamento della “contro strada”, in parte già realizzata, visibile, e su cui ora sono in corso i lavori di Aca per la realizzazione di due vasche di prima pioggia – si legge sul sito web ufficiale. Nonostante ciò, la realizzazione della sola rotatoria rappresenta già di per sé una buona notizia, perché consentirà di migliorare e alleggerire il transito all’incrocio tra via Pian delle Mele e via del Circuito, uno dei punti più critici della viabilità cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. L’auspicio è che i lavori procedano ora con la massima rapidità – il crono programma prevede 95 giorni e l’ordinanza autorizza i lavori già da domani, pur se il cantiere non c’è ancora – si apprende dal portale web ufficiale. La speranza è che in un futuro non troppo lontano si porti finalmente a compimento anche la controstrada, un’opera pensata per rendere più fluido il traffico e migliorare la qualità della vita dei residenti – aggiunge la nota pubblicata. Pescara ha bisogno di infrastrutture moderne, funzionali e sicure, completare ciò che è stato progettato e finanziato è un dovere verso la città e verso chi la vive ogni giorno”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it