Emiciclo, la nota. Via Verde, Monaco: Il futuro della costa è nella pianificazione unitaria

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 17:22- “La Via Verde della Costa dei Trabocchi è un patrimonio che richiede una regia condivisa e una visione d’insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra scelta di voto di astensione in Consiglio regionale è un invito a ragionare in termini costruttivi su un governo unitario del territorio, che superi finalmente la logica degli interventi spot”. ​Lo dichiara il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Monaco, intervenendo sulla regolamentazione dei servizi lungo il tracciato – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo dell’iniziativa è sollecitare un coordinamento immediato tra gli enti per evitare che la gestione della costa diventi un mosaico disordinato: ​“Chiederemo che la Commissione Ambiente e Territorio convochi l’Amministrazione Provinciale di Chieti e i Comuni territorialmente competenti – aggiunge la nota pubblicata. È doveroso condividere un punto di vista comune per garantire una gestione efficace, evitando interventi slegati tra loro su un’infrastruttura così strategica – si legge sul sito web ufficiale. ” ​Per l’esponente di AVS, la vera sfida non è moltiplicare i chioschi, ma recuperare i fabbricati ferroviari dismessi: “Queste strutture, oggi degradate, rappresentano ferite nel paesaggio che danneggiano l’immagine della nostra costa – viene evidenziato sul sito web. Recuperare l’esistente per trasformarlo nel cuore dell’accoglienza e centri servizi, è la strada maestra per offrire standard senza consumare ulteriore suolo – riporta testualmente l’articolo online. ” l futuro della Costa dei Trabocchi deve quindi poggiare su tre direttrici chiare: ​Regia Unica: Assicurare che ogni intervento sia coerente con l’identità dell’intero tracciato – Equilibrio tra Sviluppo e Tutela: Garantire i servizi necessari proteggendo la bellezza naturale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ​Integrazione Strategica: Coordinare l’offerta dei servizi con il recupero delle ex stazioni – precisa la nota online. ​“La Via Verde non può essere governata a compartimenti stagni,” conclude Monaco – riporta testualmente l’articolo online. “Il nostro impegno è rivolto a trasformare le criticità in opportunità sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Solo un confronto diretto tra Regione, Provincia e Comuni potrà generare un progetto capace di costruire una realtà all’altezza delle aspettative di cittadini e turisti”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it