Emiciclo, la nota. Via Verde,Taglieri: ancora numerose criticità

– “La Via verde della Costa dei Trabocchi rappresenta un’immensa ricchezza per l’Abruzzo, un volano per l’economia territoriale e un punto di riferimento per turisti provenienti da ogni parte del mondo – recita il testo pubblicato online. Questo è un dato oggettivo – riporta testualmente l’articolo online. Come è oggettivo che a distanza di anni la pista ciclopedonale non è stata ancora completata e, anche il tratto considerato terminato e in attesa solo di collaudo, presenta ancora numerose criticità che devono essere sanate – Accolgo quindi con favore le parole del Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulle future iniziative previste sulla Via verde, a partire dall’edizione 2023 del giro d’Italia, mi chiedo però se si intenda iniziare a lavorare concretamente per completare la strada o se dobbiamo considerare anche quest’opera un eterno cantiere, come altre famigerate incompiute in Abruzzo”. Ad affermarlo è il Capogruppo del M5S in Regione Abruzzo Francesco Taglieri che continua: “Nello scorso weekend mi sono recato da fruitore sulla via verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho affittato una bici e ho percorso il tratto di ciclopedonale tra i più belli della costa adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. Con orgoglio ho potuto constatare che i servizi offerti dagli esercenti locali sono altissimi e molto utilizzati dai turisti – precisa il comunicato. Ma ho potuto anche notare che in alcuni tratti il contenimento della vegetazione non c’è, o è realizzato male, tanto che il verde non accuratamente potato invade una corsia della ciclabile costringendo il ciclista a occupare il senso di marcia opposto, con i conseguenti rischi – aggiunge la nota pubblicata. E’ davvero inaccettabile che in un contesto del genere, che rappresenta il volano per l’economia territoriale, non si riesca a fare manutenzione del verde – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto prevedeva anche la profilatura delle scarpate e la cura della vegetazione – In alcuni tratti, poi, si è ancora costretti a immettersi nella statale parallela subendo numerosi disagi – Inoltre la resinatura, per la tutela del manto stradale, è stata sostituita con la vernice e in alcuni punti la segnaletica orizzontale è già consumata e poco visibile; le ringhiere sono già arrugginite e malandate per la mancata stagionatura – si legge sul sito web ufficiale. L’acciaio Corten, infatti, non può essere utilizzato a ridosso del mare se non trattato preventivamente, cosa che evidentemente non è stata fatta – Infine ci sono accessi alla ciclabile ancora incompleti – precisa il comunicato. Alla luce di tutto questo non è chiaro come sia possibile ottenere il collaudo finale in pochi mesi – precisa la nota online. Pertanto bisogna incrementare i lavori, sia per finire i tratti incompiuti, ma soprattutto per manutenere quelli già considerati terminati – precisa la nota online. Si rischia altrimenti di non avere la certificazione necessaria nei tempi previsti – precisa il comunicato. Non è possibile – conclude Taglieri – ogni anno ascoltare la favoletta che la pista è a un passo dal completamento per scoprire poi che quel passo non viene mai fatto”. (com/red)

