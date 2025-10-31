Emiciclo, la nota. Viabilità invernale e montagna, Monaco: la Regione deve cambiare passo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’avviso pubblico della Regione Abruzzo per i contributi destinati alla manutenzione della viabilità invernale rischia di trasformarsi nell’ennesima beffa per i veri comuni montani – precisa la nota online. Accorpare indistintamente comuni montani e parzialmente montani, senza distinzione di altitudine, criticità o reale esposizione ai fenomeni nevosi, è una grave ingiustizia”. Lo dichiara il consigliere regionale Alessio Monaco (AVS) che aggiunge: “Parliamo spesso di montagna – si legge sul sito web ufficiale. La celebriamo nei convegni, nei piani strategici, nei comunicati – aggiunge la nota pubblicata. Ma quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, si continua a sbagliare, a ignorare la realtà. In questi giorni sono usciti due bandi regionali, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). Uno riguarda l’acquisto di attrezzature per la manutenzione della viabilità invernale: sgombero neve, spargimento di fondenti, sicurezza stradale nei mesi freddi – precisa il comunicato. L’altro mira a sostenere servizi e progettualità per le aree montane – si apprende dalla nota stampa. Ma il problema è nei criteri – Ancora una volta, si include indistintamente comuni montani, parzialmente montani e addirittura collinari, come se le difficoltà fossero le stesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alcuni esempi concreti: Castel del Monte, 1.330 metri: vera montagna, inverno duro, neve costante, strade isolate; Schiavi d’Abruzzo, oltre 1.150 metri, condizioni analoghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E poi troviamo Casoli a 350 metri, che di montano ha ben poco – Pari risorse a condizioni impari – precisa la nota online. È questa la vera ingiustizia – si legge sul sito web ufficiale. I Comuni che affrontano davvero le sfide della montagna – la neve, l’isolamento, i costi altissimi di gestione vengono trattati allo stesso modo di territori che non hanno nulla a che fare con la montagna, se non una classificazione amministrativa spesso obsoleta – si apprende dal portale web ufficiale. E non solo: ai comuni più piccoli, quelli davvero fragili, viene anche chiesto di cofinanziare – Ma come si può pensare che un comune come Castiglione Messer Marino o Montazzoli debba contribuire economicamente alla stessa maniera di realtà molto più solide come Atessa? Un fondo pensato per la montagna deve coprire il 100% dei costi nei comuni realmente montani – precisa la nota online. Altrimenti è solo propaganda – viene evidenziato sul sito web. Questo modo di operare è figlio di un errore politico grave: la soppressione delle Comunità Montane, voluta dalla Giunta Chiodi – precisa il comunicato. Con loro abbiamo perso un presidio istituzionale, ma soprattutto abbiamo perso le risorse dedicate – Nessun altro ente è subentrato, e da allora quei territori sono stati abbandonati”. “Oggi – sostiene Monaco – la Regione deve avere il coraggio di rimettere ordine: serve una nuova classificazione oggettiva delle aree montane e svantaggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Basta usare criteri formali e superati; serve un ente territoriale specifico, che sia una nuova comunità montana o altro, ma che abbia potere di rappresentanza e capacità di programmazione; e soprattutto servono fondi veri, non bandi confusi che distribuiscono risorse a pioggia per lavarsi la coscienza – viene evidenziato sul sito web. La montagna vera ha bisogno di politiche vere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non può essere più sacrificata sull’altare dell’equilibrio territoriale finto – recita il testo pubblicato online. O diciamo la verità fino in fondo, o saremo complici dell’abbandono definitivo di quei territori” conclude il Consigliere di AVS. (com/red)

