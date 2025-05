Emiciclo, la nota. Viabilità, Prospero: oltre 17 milioni per la provincia di Chieti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Si è tenuta oggi (ieri, ndr) a L’Aquila la cerimonia di firma delle concessioni relative ai fondi FSC 2021-2027 destinati alla viabilità provinciale abruzzese – Alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’Assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, sono stati formalizzati investimenti complessivi per 60 milioni di euro, di cui 17.270.403 euro assegnati alla Provincia di Chieti: la quota più alta tra tutte le province – Presente all’incontro anche il consigliere regionale e comunale di Vasto, Francesco Prospero, che ha voluto partecipare personalmente per sottolineare “l’importanza dell’iniziativa per la viabilità dell’intero territorio provinciale e in particolare del Vastese, spesso penalizzato da collegamenti carenti e da una rete stradale in condizioni critiche”. “Si tratta di una misura attesa e necessaria – ha dichiarato Prospero – che dimostra la concretezza dell’azione della Regione Abruzzo e la volontà di rafforzare l’infrastruttura viaria a servizio di cittadini, imprese e territori interni – Vigileremo affinché le risorse vengano utilizzate rapidamente e bene, in coerenza con le esigenze più urgenti – precisa il comunicato. Non è passata inosservata l’assenza del Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, sostituito dal vicepresidente Arturo Scopino – aggiunge testualmente l’articolo online. «Comprendiamo l’imbarazzo politico del sindaco Menna – ha commentato Prospero – che forse ha ritenuto difficile partecipare a una cerimonia in cui avrebbe dovuto ringraziare pubblicamente il Presidente Marsilio per un risultato importante raggiunto dal governo regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma poco male: ormai lo abbiamo capito tutti, Menna dà il meglio di sé quando è assente”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it