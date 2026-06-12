Emiciclo, la nota. Viabilità Vastese, parziale riapertura del Fondovalle Treste. Soddisfazione di Prospero

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 giugno 2026 – 08:41– “È stato compiuto un importante passo in avanti per la viabilità nel Vastese” rivela in una nota il consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio della legalità, Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questa (Ieri ndr) mattina a Furci, nel cantiere dei lavori di somma urgenza per il ripristino della strada provinciale 184 Fondovalle Treste – spiega – si è svolto un decisivo sopralluogo per verificare le condizioni di sicurezza e valutare una prima riapertura della strada – viene evidenziato sul sito web. All’incontro hanno preso parte i tecnici del Genio Civile regionale di Chieti, i rappresentanti della Provincia, i sindaci del territorio e i responsabili dell’impresa esecutrice – si apprende dalla nota stampa. L’esito positivo delle verifiche sul campo è stato annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis” che ha detto “i nostri tecnici hanno accertato che l’impresa ha completato i lavori stradali necessari e messo in sicurezza il cantiere, consentendo così la prosecuzione dei lavori in parallelo al transito – recita il testo pubblicato online. Questo ci permette di procedere con l’immediata riapertura parziale della strada a senso unico alternato – riporta testualmente l’articolo online. Gli uffici regionali sono già al lavoro per emettere gli atti di riconsegna dell’infrastruttura, grazie ai quali la Provincia di Chieti potrà procedere all’emissione della riapertura al traffico”. “Esprimo grande soddisfazione – ha aggiunto l’assessore – per questo risultato, ottenuto grazie all’abnegazione del Genio Civile e della ditta, con l’auspicio di restituire l’intera infrastruttura alla sua piena funzionalità in tempi brevi”. Sul raggiungimento di questo atteso traguardo è intervenuto Prospero che ha espresso “massima soddisfazione per il compimento di questa prima e fondamentale fase dei lavori – precisa la nota online. Si parla di un’infrastruttura cruciale per rompere l’isolamento del territorio e connettere finalmente l’entroterra alle principali vie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questa emergenza la Regione Abruzzo ha svolto un ruolo centrale e decisivo, attivandosi tempestivamente con un finanziamento di oltre 500 mila euro per gli interventi – precisa il comunicato. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore Umberto D’Annuntiis per il suo costante impegno, la presenza e la tempestività dimostrata insieme a tutta la Giunta regionale – Un grazie sincero va anche ai sindaci del territorio, ai tecnici del Genio Civile e della Provincia e alle maestranze dell’impresa che hanno lavorato senza sosta”. “L’impiego efficace, rapido e trasparente di queste importanti risorse regionali – conclude – è la prova di come la buona amministrazione sappia dare risposte immediate, concrete e in totale sicurezza alle nostre comunità locali”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it