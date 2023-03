Emiciclo, la nota. Viabilità, Verrecchia: un altro grande risultato

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– “La proficua collaborazione tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, si evince subito dai fatti – precisa la nota online. I 183 milioni destinati all’Abruzzo, dall’ultima Cabina di regia di coordinamento integrata 2009/2016 per il piano strade dell’Appennino centrale, segnano un risultato – l’ennesimo – molto importante per il rilancio e lo sviluppo delle nostre aree interne che hanno sempre rappresentato un punto focale della programmazione di questo governo regionale – si apprende dalla nota stampa. Sono certo che questo sia solo l’inizio di una crescita esponenziale di cui le aree interne abruzzesi potranno beneficiare, in termini di ricostruzione, di viabilità e di progresso economico”. È’ quanto dichiara il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

