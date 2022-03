Emiciclo, la nota. Vigilanza: Fedele (M5S) replica alla Asl1

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La direzione della Asl1 si ostina a smentire l’interruzione del servizio di radiologia Interventistica nell’Ospedale di Avezzano anche quando i documenti che confermano la mia denuncia sono da tempo a disposizione di tutti – precisa il comunicato. Un tentativo grossolano e squalificante di relegare un fatto gravissimo a un mero problema di comunicazione interno alla Asl. Se il dottor Romano è così convinto di poter sostenere, carte alla mano, la sua posizione, oggi era l’occasione giusta per farlo – E sinceramente dopo quanto avvenuto un buon direttore Asl avrebbe dovuto presenziare in Commissione ben sapendo che per un solo punto all’ODG non si può rinviare un’intera commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma voglio tranquillizzarlo, io non ho fretta, avrà modo di venire a confrontarsi con me e con tutti i cittadini nella prossima seduta, a meno che non sbuchi un “impegno già precedentemente assunto” anche in quell’occasione – Una cosa è certa io non smetterò di chiedere, carte alla mano, contezza di quanto accaduto, perché non può e non deve ripetersi nuovamente”. Ad affermarlo è il consigliere regionale M5S Giorgio Fedele in replica alla Asl1 sull’assenza del Direttore Generale Ferdinando Romano alla seduta della Commissione Vigilanza – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

