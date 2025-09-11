- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
Politica

Emiciclo, la nota. Vigilanza: Imprudente ascoltato sui consorzi. Verì su farmaci chemioterapici Chieti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La Commissione di Vigilanza, riunita dal presidente Sandro Mariani, si è confrontata oggi sulla disponibilità dei fondi per gli “Interventi a sostengo della natalità e della residenzialità in Abruzzo”, così come previsto nella Legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021 e i relativi avvisi – La discussione è stata sollecitata dal commissario Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra), mentre il dirigente Tobia Monaco, responsabile  del Servizio Tutela sociale – Famiglia è stato ascoltato in audizione, per fornire ogni dettaglio utile a capire lo stato dell’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il confronto è proseguito sulla situazione gestionale del Consorzio di bonifica sud, su richiesta di Vincenzo Menna del gruppo Abruzzo Insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolar modo ci si è confrontati sulle prospettive di riforma e ammodernamento del sistema consortile, in modo da renderlo più efficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ intervenuto l’assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente; il presidente del Consorzio di bonifica sud, Nicolino Torricella, con il direttore generale Tommaso Valerio; Gabrielle Trovarelli, Comitato civico bonifica sostenibile, con colleghi di altri comitati e Pier Carmine Tilli, presidente Coldiretti Chieti – precisa il comunicato. Ultimo punto all’ordine del giorno, la verifica chiesta da Antonio di Marco (PD), sull’assenza del farmaco chemioterapico, nell’ospedale SS. Annunziata della Asl di Chieti – precisa la nota online. Presenti in Commissione, il direttore generale della Asl 2, Mauro Palmieri, con la direttrice sanitaria Manuela Di Virgilio – E’ intervenuto anche Maurizio Belfiglio, oncologo della stessa Asl, mentre in collegamento da remoto, ha partecipato ai lavori l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

