Emiciclo, la nota. Vigilanza: Imprudente ascoltato sui consorzi. Verì su farmaci chemioterapici Chieti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La Commissione di Vigilanza, riunita dal presidente Sandro Mariani, si è confrontata oggi sulla disponibilità dei fondi per gli “Interventi a sostengo della natalità e della residenzialità in Abruzzo”, così come previsto nella Legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021 e i relativi avvisi – La discussione è stata sollecitata dal commissario Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra), mentre il dirigente Tobia Monaco, responsabile del Servizio Tutela sociale – Famiglia è stato ascoltato in audizione, per fornire ogni dettaglio utile a capire lo stato dell’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il confronto è proseguito sulla situazione gestionale del Consorzio di bonifica sud, su richiesta di Vincenzo Menna del gruppo Abruzzo Insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolar modo ci si è confrontati sulle prospettive di riforma e ammodernamento del sistema consortile, in modo da renderlo più efficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ intervenuto l’assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente; il presidente del Consorzio di bonifica sud, Nicolino Torricella, con il direttore generale Tommaso Valerio; Gabrielle Trovarelli, Comitato civico bonifica sostenibile, con colleghi di altri comitati e Pier Carmine Tilli, presidente Coldiretti Chieti – precisa il comunicato. Ultimo punto all’ordine del giorno, la verifica chiesta da Antonio di Marco (PD), sull’assenza del farmaco chemioterapico, nell’ospedale SS. Annunziata della Asl di Chieti – precisa la nota online. Presenti in Commissione, il direttore generale della Asl 2, Mauro Palmieri, con la direttrice sanitaria Manuela Di Virgilio – E’ intervenuto anche Maurizio Belfiglio, oncologo della stessa Asl, mentre in collegamento da remoto, ha partecipato ai lavori l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì.

