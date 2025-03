Emiciclo, la nota. Vigilanza, Mariani: I lavori all’Aeroporto d’Abruzzo dovrebbero terminare entro fine anno

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Dovrebbero terminare entro la fine dell’anno i lavori per l’allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. A sottolinearlo nel corso della sua odierna audizione in Commissione Vigilanza presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila è stato il Presidente SAGA S.p.A. Giorgio Fraccastoro che ha chiarito come, salvo ulteriori imprevisti, gli interventi sulla pista dovrebbero riprendere entro il prossimo 15 maggio – recita il testo pubblicato online. “Auspico che oggi si sia messa finalmente la parola fine sulla querelle che ha riguardato nell’ultimo anni gli interventi all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo e sulla finta inaugurazione dei lavori organizzata in fretta e furia il 5 febbraio 2024, in piena campagna elettorale, dal Presidente Marsilio per attività che non sono mai partite veramente, ma che sono servite semplicemente alla maggioranza di centrodestra per fare una stucchevole passerella sotto elezioni” spiega il Presidente della Vigilanza Sandro Mariani – precisa il comunicato. “Non posso che ringraziare il Presidente Fraccastoro, che si è insediato solo da un paio di mesi e si è subito messo a completa disposizione della Commissione, al quale non ritengo possano essere imputate colpe sulla suddetta conferenza e su quanto non è stato fatto per circa un anno, ma solo i meriti di aver lavorato in questi mesi per risolvere la questione”. Nella relazione rimessa da SAGA S.p.A alla Commissione è stato presentato un cronoprogramma degli interventi che, è stato sottolineato, non creeranno alcun disagio al traffico aereo a Pescara con la conferma degli attuali 16 voli quotidiani – aggiunge la nota pubblicata. Questi dovrebbero prendere avvio entro il 15 maggio, durare circa 130 giorni, trovando quindi conclusione entro metà agosto – riporta testualmente l’articolo online. A quel punto dovranno essere svolti una serie di adempimenti tecnici e burocratici (tra i quali il collaudo della nuova pista) indipendenti dalla volontà della SAGA S.p.A. e che dovrebbero prendere tra i tre ed i sei mesi di lavoro – “L’Aeroporto d’Abruzzo è un’infrastruttura centrale non solo per la nostra regione, ma per tutto il centro Italia – conclude Mariani – e l’allungamento della pista è un intervento che venne fortemente voluto e finanziato con fondi Masterplan dall’Amministrazione Regionale di centrosinistra, spero quindi che questo non subisca ulteriori lungaggini e possa vedere termine entro quanto previsto”. (com/red)

