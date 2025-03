Emiciclo, la nota. Vigilanza: Saga ascoltata su sviluppo aeroporto. Focus su ferrovia, liste attesa e sanità

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila – La Commissione di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, ha ripreso questa mattina i lavori sul piano di sviluppo dell’aeroporto d’Abruzzo con l’audizione di Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga spa, la società a partecipazione pubblica che gestisce lo scalo – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente ha depositato una relazione dettagliata sull’andamento degli interventi, con una stima dei tempi necessari anche in riferimento all’allungamento della pista – si apprende dal portale web ufficiale. E’ stato poi esaminato, su richiesta del consigliere Silvio Paolucci (PD), il punto relativo alla messa in sicurezza antisismica di una porzione dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, a seguito dei terremoti che negli scorsi anni hanno interessato il territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ intervenuto a riguardo il rettore dell’Università “G. D’Annunzio”, Liborio Stuppia, per lo stretto collegamento tra l’ateneo e la struttura sanitaria; il sindaco di Chieti Diego Ferrara; e il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, da qualche giorno nominato nel ruolo apicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un confronto aperto sulle risorse disponibili, sui servizi e l’assistenza sanitaria e sul progetto di ingegnerizzazione che riguarderà il nosocomio, che sarà aggiornato, sullo stato dell’arte, nelle prossime sedute – Terzo punto all’ordine del giorno, i lavori di raddoppio ferroviario Pescara-Roma, su richiesta di Antonio Di Marco (PD), in particolar modo sulla variante plus, in modo da garantire il più ampio dibattito e approfondimento sulla questione – Sono intervenuti oggi il sindaco di Popoli, Moriondo Santoro; il vice sindaco di Tocco da Casauria, Vittorio Tarquinio ed il primo cittadino di Manoppello, Giorgio De Luca, con la vice sindaco Giulia De Lellis. Hanno partecipato al confronto alcuni amministratori di imprese, che dovrebbero essere delocalizzate per consentire l’attraversamento del tracciato, e rappresentanti del comitato Comferr che si oppone alla realizzazione dell’opera – I lavori della Commissione Vigilanza sono poi ripresi nel pomeriggio con alcuni chiarimenti, chiesti dal commissario Francesco Taglieri (M5S), sull’appalto di servizi di assistenza domiciliare integrata delle Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e di Teramo – Sono intervenuti Eleonora Sparvieri, responsabile dei servizi per la Asl di Teramo e il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, con il responsabile del procedimento; ed infine Donato Cavallo, direttore generale Areacom, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza – si legge sul sito web ufficiale. In discussione anche le liste di attesa per le prestazioni medico-sanitarie nella Asl di Teramo, su sollecitazione di Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), sono stati ascoltati Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Maurizio Di Giosia, Direttore Generale ASL 04; Maurizio Brucchi, Direttore Sanitario ASL 04.

