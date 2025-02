Emiciclo, la nota. Vigilanza su Aeroporto e Rsa Montereale. In Seconda focus su energie rinnovabili

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Lo stato dei lavori per lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo, è stato oggi all’attenzione della Commissione di Vigilanza presieduta da Sandro Mariani, su richiesta della consigliera Erika Alessandrini – precisa la nota online. In audizione il direttore generale della Saga spa, la società che gestisce l’Aeroporto, Luca Bruni e Luisa Del Proposto, rup del progetto – recita il testo pubblicato online. Assente il presidente Giorgio Fraccastoro, per altri impegni già assunti – precisa il comunicato. La cantierizzazione dell’area e i lavori di allungamento della pista, sono stati oggetto di approfondimento che continuerà in una prossima seduta – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente Mariani ha poi aggiornato i Commissari sulla situazione della ricostruzione post sisma della Rsa di Montereale, i cui lavori sono fermi da qualche anno, la cui riqualificazione è necessaria ed urgente per i dipendenti che vi prestano servizio e per l’assistenza agli anziani che la struttura offre per l’intero territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire è stata affrontata la realizzazione di un impianto di coincenerimento, con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nella frazione di Casoli, contrada Stracca, zona industriale del Comune di Atri in provincia di Teramo, sul quale dovrà pronunciarsi la Regione – si apprende dalla nota stampa. Sono stati ascoltati: Lorenzo Ballone, responsabile Ufficio pianificazione e programmi della Regione Abruzzo; Dario Ciamponi, responsabile Servizio politica energetica e risorse del Territorio; Enzo De Vincentiis, Ufficio autorizzazioni emissioni – Il confronto proseguirà nelle prossime settimane, con le audizioni di rappresentanti del Comune di Atri e del Comitato civico che si oppone alla realizzazione dell’impianto – Nel corso della mattinata si è poi riunita la Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano di Matteo, per proseguire l’iter di approvazione del pdl di iniziativa della Giunta regionale “Misure urgenti per individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.In audizione Stefano Fabrizi, condirettore regionale di Confagricoltura L’Aquila; Alessandro Lombardi, delegato Cna e Confartigianato Abruzzo; il vice sindaco del Comune di Lentella, Carlo Muro che è intervenuto anche per la Provincia di Chieti; la sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Pescara-Chieti, Chiara Delpino; Enrico Ciccozzi, in rappresentanza della Sovrintendenza per le province di L’Aquila-Teramo – Ultimo a intervenire Donato di Ludovico, presidente dell’Inu Abruzzo Molise, (l’Istituto nazionale di Urbanistica). Le osservazioni depositate saranno poi raccolte ed esaminate, mentre si proseguirà con le ultime audizioni fissate per i prossimi giorni.Nel pomeriggio si riunirà la Commissione Statuto in cui interverrà, in qualità di presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi e a seguire il Comitato per la Legislazione –

