Emiciclo, la nota. Vigilanza su bando piccoli comuni e farmaci oncologici. Ersi su riforma sistema idrico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 novembre 2025 – 19:25– L’Aquila – La Commissione di Vigilanza, guidata da Sandro Mariani, riunita questo pomeriggio, su iniziativa del consigliere Alessio Monaco (AVS), si è confrontata sull’avviso pubblico “Legge 145/2018. Annualità 2026” relativo ai finanziamenti concessi ai Comuni fino a 30mila abitanti – aggiunge la nota pubblicata. Sono intervenuti l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis e il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Misantoni – precisa il comunicato. Ha chiesto di essere ascoltata anche la sindaca di Civitaluparella, in provincia di Chieti, Diana Peschi – aggiunge la nota pubblicata. Successivamente è intervenuta Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura, in collegamento da remoto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il dibattito si è concentrato sulla disponibilità dei fondi per gli avvisi relativi alla Legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021, “Interventi a sostegno della natalità e della residenzialità in Abruzzo”, anche per i prossimi anni – precisa la nota online. Infine sono stati ascoltati, in collegamento da remoto, Mauro Palmieri e Antonio Di Sciascio, rispettivamente direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e direttore Unità operativa complessa acquisizione beni e servizi – precisa la nota online. La convocazione è stata sollecitata da Antonio Di Marco (PD), per verificare l’assenza di un farmaco chemioterapico nell’ospedale SS. Annunziata di Chieti.La giornata di lavori consiliari si è conclusa con la seduta congiunta della “Commissione Bilancio, Affari generali e Istituzionali” con la “Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, per proseguire l’esame del progetto di legge (Sospiri, Scoccia) su “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”, per cui è stato ascoltato Luigi Di Loreto, presidente Ersi Abruzzo, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. I lavori sono stati moderati dai presidenti Emiliano Di Matteo e Vincenzo D’Incecco –

