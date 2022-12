Emiciclo, la nota. Villa Carmine, Stella: risposte insufficienti

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La risposta che ieri l’assessore Campitelli ha dato all’interpellanza da me presentata sui ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano confermano, ancora una volta, tutto il pressappochismo del governo regionale di centrodestra nei confronti di emergenze ambientali che dovrebbero essere gestite con la massima efficienza – viene evidenziato sul sito web. Esattamente un anno fa è stata discussa un’altra interpellanza a mia firma sullo stesso argomento e dopo un anno nulla è cambiato – Il ritardo si è aggravato e i rischi per l’ambiente e per la salute pubblica restano”. Lo afferma il Consigliere Barbara Stella dopo il Consiglio regionale di ieri, che prosegue: “E’ inaccettabile l’affermazione dell’assessore secondo cui “la consigliera Stella vorrebbe tutto e subito” dato che i tempi per la gestione di siti inquinati come la ex discarica di Montesilvano li detta la legge, in particolare il D.lgs.152/06. Nello specifico, secondo l’art. 242 comma 7, dopo l’approvazione dell’Analisi di Rischio, entro 6 mesi deve essere presentato il progetto operativo di bonifica – si apprende dal portale web ufficiale. Di mesi ne sono passati ben 20 e di questo progetto non c’è traccia; ma non è l’unico problema – si legge sul sito web ufficiale. La regione ha confermato la decisione di voler bonificare il sito attraverso la tecnica del macroincapsulamento, lasciando lì la montagna di rifiuti, in barba ad un parere di ISPRA e ARTA del 2020 nel quale si legge che questi rifiuti andrebbero totalmente rimossi e portati a smaltimento – Anche sulle risorse che verranno messe in campo la risposta è stata inadeguata; si parla genericamente di fondi europei, nazionali e regionali del ciclo di programmazione 2021/2027, ma sulla stima realmente necessaria per realizzare la bonifica nessuna certezza – si legge sul sito web ufficiale. C’è da chiedersi come mai questo sito non è stato inserito nell’elenco dei cosiddetti “siti orfani”, ovvero quei siti il cui responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti – aggiunge la nota pubblicata. La regione, che di fatto sta agendo in sostituzione del comune, avrebbe già potuto intercettare importanti risorse, ma a quanto pare ha deciso di non farlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Resta una sola certezza, l’enorme ritardo che si è accumulato e che potrebbe ancora aggravarsi – precisa la nota online. Se questi sono i modi e i tempi con i quali il governo regionale intende tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, è evidente che ha fallito su tutta la linea” conclude Stella – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it