Emiciclo, la nota. Villa Mosca, Cipolletti: spazio ai comitati civici

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Con riferimento alla nomina della commissione per le valutazioni tecniche sul sito di Villa Mosca, preso atto della nota con cui i vertici Asl teramani negano ai comitati qualsivoglia forma di partecipazione al tavolo tecnico di fattibilità del sito di Villa Mosca, debbo stigmatizzare come sia profondamente inopportuna la scelta di umiliare i comitati civici negando qualsiasi coinvolgimento attivo, piuttosto che premiare la partecipazione diffusa – viene evidenziato sul sito web. Nel dibattito che accompagna tale discussione, il tema è stato più volte posto in modo non corretto: la questione non è se dare, o meno, spazio alla discussione quanto, invece, se riconoscere alle indicazioni fornite da parte della cittadinanza ( ai circa 10000 teramani sottoscrittori ) un ruolo attivo nell’ambito di scelte strategiche per il territorio – Trasparenza, partecipazione e ascolto debbono, pertanto, essere assidui in una fase così delicata per il futuro della nostra città. L’appello che rivolgo ai vertici della Asl, dunque, è quello di rivalutare la propria posizione e favorire la partecipazione attiva al tavolo tecnico di tutte quelle espressioni civiche rappresentative della cittadinanza attiva – Non bisogna umiliare i comitati – precisa il comunicato. Sulle scelte strategiche è necessario premiare la partecipazione diffusa”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Marco Cipolletti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

