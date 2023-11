Emiciclo, la nota. Violenza su donne, Marcozzi: 2 pdl presto in Aula

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Mancano pochi giorni alle celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà l’occasione per commemorare le vittime e prendere ulteriori impegni che dovranno andare al di là delle ricorrenze, delle ‘feste comandate’ e delle notizie di cronaca – Per questo, ho voluto stimolare i colleghi in aula nella seduta odierna del Consiglio regionale affinché si proceda speditamente all’approvazione di due progetti di legge, già incardinati nei lavori di Commissione: la riforma delle disposizioni a sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, sottoscritta da me e dal collega Mario Quaglieri, e l’istituzione del Reddito di Libertà, a mia firma, per liberare le donne vittime di violenza dal ricatto economico dei propri aguzzini”. Così il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, che prosegue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Veniamo da giorni tristi e drammatici – aggiunge la nota pubblicata. Siamo rimasti tutti scioccati dalla drammaticità della morte di Giulia Cecchettin, in memoria della quale ho chiesto ai colleghi di osservare un minuto di raccoglimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Purtroppo a oggi contiamo più 100 femminicidi nell’anno, circa tre omicidi al giorno nell’ambito familiare – si apprende dalla nota stampa. Una mattanza inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È chiaro ed evidente che bisogna intervenire in maniera decisa, con qualsiasi strumento a disposizione, anche con iniziative a livello regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questi due progetti di legge possiamo scrivere da subito una nuova pagina nella storia della nostra regione e sarebbero il coronamento di cinque anni di impegno personale sul tema, sommandosi al raddoppio dei fondi a disposizione dei Centri Antiviolenza nelle ultime leggi di bilancio con miei emendamenti – Possiamo fare un buon servizio alle donne abruzzesi, e mi auguro che non si perda questa occasione”, conclude – (com/red)

