Emiciclo, la nota. Volley,D’Addazio:Abruzzo in A2 grazie alla Sirdeco

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Finalmente la regione Abruzzo torna ad avere una squadra di serie A2 e per questo ringrazio la società Sirdeco Volley di Pescara, nelle persone del presidente e del vice presidente Simone De Collibus e Carmela Ortoli, il primo allenatore Giuseppe Bosica e il capitano Emma Falcone in rappresentanza di tutta la squadra”. Ha esordito così, questa mattina in conferenza stampa il consigliere regionale, Leonardo D’Addazio, che ha proseguito “Siamo felicissimi e sempre vicini allo sport ed a società come questa che hanno ottenuto grandi risultati che fanno onore a tutto il movimento sportivo regionale – La Sirdeco, in particolare, è fresca vincitrice dello scudetto under 18 maschile e ci apprestiamo a vivere questa entusiasmante avventura che prenderà il via domenica prossima, 8 ottobre, al PalaRoma di Montesilvano – Voglio rivolgere un in bocca al lupo alle ragazze a nome mio, dell’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, e del presidente della Regione, Marco Marsilio”. “Siamo pronti – ha dichiarato De Collibus – consci che sarà una competizione impegnativa ma arriviamo carichi e convinti di poter fare bene – Siamo una squadra giovane e le ragazze hanno voglia di mettersi in mostra in un campionato di assoluto livello tecnico e agonistico – Cercheremo di fare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”. “Ringraziamo la Regione e il consigliere D’Addazio, la Federazione e tutti coloro che ci sostengono in questa iniziativa che porteremo avanti con entusiasmo e passione” ha sottolineato Carmela Ortoli – precisa la nota online. Presente in conferenza stampa anche il presidente del Comitato territoriale sud-est della Federvolley, Mattia Di Gregorio: “Sono certo che questo grande progetto porterà importanti successi per la città di Pescara e l’intero Abruzzo che sentiva la mancanza della grande pallavolo da troppo tempo – riporta testualmente l’articolo online. Già essere arrivati qui è un grande risultato ma i traguardi più importanti devono ancora arrivare”. “Si è deciso di costruire un team giovane che ha fame di vittorie e questo torneo rappresenta un’occasione per tutte le ragazze di dimostrare in campo quanto valgono” così il coach Bosica – si legge sul sito web ufficiale. Ed è stato proprio il capitano Emma Falcone a tracciare gli obiettivi di questa stagione: “Vogliamo divertirci, avvicinare il pubblico a questo bellissimo sport e soprattutto toglierci tante soddisfazioni grazie ai talenti presenti in squadra”. (com/red)

