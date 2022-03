Emiciclo, la nota. Volo Pe-Mi, Pietrucci critica l’assessore D’Amario

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Non capisco perché l’assessore D’Amario si sia voluto umiliare pubblicamente, passando per incompetente e negando l’evidenza – si legge sul sito web ufficiale. Era chiarissimo che, purtroppo, la pesante ristrutturazione di Alitalia col passaggio ad ATI avrebbe rischiato tagli di personale e di voli – aggiunge la nota pubblicata. A ottobre scorso lanciai l’allarme: il collegamento Pescare-Linate delle 7.00 con rientro alle 19.00 si trasformava in PE-MI alle 16.55 con rientro alle 15.10: orari assurdi per chi viaggia per lavoro – riporta testualmente l’articolo online. A quella denuncia D’Amario rispose con supponenza: “Nessun rischio per il collegamento con Linate che dal 15 ottobre verrà potenziato” (L’Aquilablog/01 ottobre 2021 @ 17:40-POLITICA). In questa sua replica mi accusò di superficialità e sciatteria, garantì che non ci sarebbe stata alcuna ripercussione per l’utenza che utilizza lo scalo abruzzese, assicurò che i collegamenti sarebbero stati raddoppiati e ringraziò i vertici ITA per l’attenzione alle esigenze dell’utenza che sfrutta questo collegamento – In chiusura mi suggerì di accertare le informazioni in mio possesso prima di creare polemiche assolutamente prive di fondamento – recita il testo pubblicato online. Evidentemente la fattucchiera a cui D’Amario si era rivolto, non aveva ben previsto il futuro – riporta testualmente l’articolo online. Dal 1 aprile – come si vede qui in basso dagli screeshot degli orari sul sito della SAGA – si perderà il volo per Linate della mattina, i due voli di cui parlava D’Amario si riducono ad uno e l’unico previsto partirà a metà giornata – si legge sul sito web ufficiale. Stessa cosa vale per i rientri. Come avevo ipotizzato la sola, scomoda tratta pomeridiana verrà prevedibilmente disertata dalla gran parte degli attuali utenti: così che ITA potrà a breve dimostrarne la non produttività e abolirle completamente il collegamento, con il silenzio complice di D’Amario e della Giunta Marsilio: l’Abruzzo e l’aeroporto di Pescara rischiano di perdere una rotta presente da oltre 20 anni. Qualcuno sui social ironizza amaramente: “D’Amario forse inizia a lavorare alle 18.00, quando altri cominciano alle 4.00”. Ecco: non capisco perché per arroganza ci si debba far prendere in giro – recita il testo pubblicato online. D’Amario è un assessore regionale, ha una responsabilità istituzionale e pubblica e dovrebbe – lui sì – con serietà e correttezza, accertare le informazioni in suo possesso prima di bluffare, dando garanzie assolutamente prive di fondamento – recita il testo pubblicato online. La Giunta e la SAGA dicano chiaramente agli abruzzesi quali soluzioni sono possibili per garantire un collegamento così importante”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

