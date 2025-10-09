Emiciclo, la nota. Voltigno, Sospiri: interventi per bacino di grandissimo valore per l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– E’ stato firmato questa mattina a Pescara il protocollo d’intesa, sottoscritto tra Regione, Provincia di Pescara e i Comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera, con l’obiettivo della valorizzazione turistica del comprensorio Voltigno – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di interventi, per un importo complessivo di 3 milioni 500 mila euro, per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto mira alla valorizzazione turistica del comprensorio del Voltigno mediante il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture stradali e delle aree connesse, al fine di favorire l’accesso carrabile, ciclabile e pedonale e garantire una migliore fruizione dell’area per lo svolgimento di attività turistico–ricreative e sportive, nonché per il raggiungimento delle strutture ricettive e dei rifugi presenti nella zona – si legge sul sito web ufficiale. Alla conferenza stampa, convocata questa mattina al Palazzo del Consiglio regionale di Pescara, ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.“Si parte con le fasi definitive di progettazione e poi seguiranno le gare per la realizzazione di queste opere grazie alle quali faremo conoscere in modo più incisivo all’Abruzzo, ma non solo, quello che è un bacino ambientale, montano e sciistico di grandissimo valore – Un’opera che per me è fortemente significativa e alla quale ho lungamente lavorato – recita il testo pubblicato online. Per questo importante risultato voglio ringraziare il presidente Marsilio, l’assessore regionale D’Annuntiis e il presidente della Provincia di Pescara De Martiniis che mi hanno seguito in questo percorso, certo non breve, che finalmente è al punto di partenza” è quanto ha dichiarato il presidente Sospiri – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it