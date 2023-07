Emiciclo, lunedì visita dell’Ambasciatore spagnolo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’ambasciatore spagnolo in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, sarà all’Aquila il prossimo lunedì 17 luglio, per una visita alle istituzioni locali e regionali – precisa la nota online. Fernández-Palacios è in carica dallo scorso autunno e ha programmato una serie di appuntamenti nelle città italiane in cui è presente il Consolato onorario di Spagna – si legge sul sito web ufficiale. Ad accompagnarlo nel passaggio nel Capoluogo abruzzese sarà, infatti, il console onorario all’Aquila, Magdalena León Gómez. La fitta mattinata di incontri si aprirà alle 10.30 in Prefettura – viene evidenziato sul sito web. Alle ore 11.00, a Palazzetto dei Nobili, l’incontro con l’assessore comunale ai Rapporti internazionali, Ersilia Lancia, in rappresentanza del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La visita si chiuderà alle 11.30 in Consiglio regionale, dove l’Ambasciatore sarà accolto dal vicepresidente Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

