Emiciclo. Naiadi, Pettinari: “Lavoratori appesi a un filo”

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Da quanto apprendiamo il complesso sportivo Naiadi sono ancora una volta a comunicare la sospensione della maggior parte delle attività ai loro iscritti e al personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da notizie di stampa il bando per la gestione è andato deserto lasciando la struttura e i suoi lavoratori nell’incertezza più totale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una situazione inaccettabile che mette in luce la più totale incapacità di gestione della crisi da parte del centrodestra abruzzese di una delle più importanti realtà sportive e sociali della città di Pescara e del suo comprensorio – Un fiore all’occhiello della nostra città. Un bene inestimabile che ha dato il via alla carriera di tanti prestigiosi atleti e di cui si serve da anni tutta la provincia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo portato il caso in Consiglio regionale, sono stato al fianco dei lavoratori nelle manifestazioni sotto al Palazzo della Regione, e mi suonano ancora nella testa le roboanti rassicurazioni del centrodestra che aveva promesso di risolvere una situazione che si trascina ormai da anni – Ma per l’evidente incapacità di trovare una soluzione percorribile nulla è stato risolto – Sono riusciti a far diventare anche le Naiadi oggetto di spaccature tutte interne a Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, con un nulla di fatto nella sfera delle soluzioni che ancora una volta è penalizzante per cittadini e lavoratori che si trovano appesi a un filo – Il presidente della Regione e tutta la politica locale lavori con fermezza per trovare una soluzione a questo annoso problema ed evitare il disastroso epilogo e permettere alla struttura di riaprire dopo l’estate garantendo anche un rilancio con una prospettiva pluriennale che garantisca continuità a tutti gli utenti, ai lavoratori e alle società sportive che da anni portano avanti con abnegazione questa importante realtà” così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

