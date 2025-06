Emiciclo. Naiadi, presidente Sospiri: “Lavoriamo per un impianto sostenibile, aperto e per tutti”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi è forse il giorno più importante per il complesso sportivo de Le Naiadi perché finalmente si affronta il tema cruciale, ovvero quanto costa tenere aperta la struttura – viene evidenziato sul sito web. Sono certo che al termine della cura, che porteremo avanti grazie alla sinergia istituzionale tra Comune di Pescara, Pescara Energia e Regione Abruzzo, riusciremo a realizzare opere utili a ridurre i costi energetici dell’intero impianto per oltre il 40 per cento della spesa attuale – E il ringraziamento va soprattutto al Governatore Marsilio che ha impegnato cuore e volontà in tale attività”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa convocata per ufficializzare il Protocollo d’Intesa tra Pescara Energia e Regione Abruzzo sui lavori di efficientamento energetico de Le Naiadi – “La Regione Abruzzo – ha ripercorso il presidente Sospiri – ha incaricato una partecipata del Comune di Pescara, appunto Pescara Energia, che ha già dato prova di competenza, di progettare e stimare economicamente, e portare tali stime di costo a un Tavolo di confronto istituzionale, per affrontare il tema del totale efficientamento dei costi energetici e funzionali de Le Naiadi – aggiunge la nota pubblicata. Per dare un termine di paragone e per capire di cosa parliamo, pensiamo che le Naiadi, che sono un impianto magnifico, eccezionale, di grande prestigio, storia e presenza, grazie alla Fira e al presidente Marsilio, con una piscina olimpionica fruibile a 29 gradi, oggi costano più del Foro Italico – Comprendiamo che si tratta di un costo insostenibile per chiunque, non esiste sul mercato, anche in compartecipazione e alleanza, qualcuno che posa far reggere l’impianto – recita il testo pubblicato online. La Regione, grazie al presidente Marsilio, al dottor Antonio Sorgi, si è assunta l’onere di far ripartire l’impianto, ora dobbiamo renderlo sostenibile per farlo stare aperto sempre e per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Credo in tale operazione, parliamo di un investimento che sarà di alcuni milioni di euro, non è difficile da stimare, risorse che ci impegneremo a trovare, e sono certo che Pescara Energia velocemente rimetterà le soluzioni sul tavolo decisionale di Regione e Comune”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it