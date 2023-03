Emiciclo. Naiadi. Sospiri al PD: “Non ci sarà alcun ritardo”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Le piscine Le Naiadi sono perfettamente funzionanti, aperte al pubblico, operative a pieno regime e senza alcuna criticità né critiche, né da parte dei dipendenti, regolarmente e puntualmente pagati, né degli utenti – precisa la nota online. Non c’è alcun progetto naufragato, e, se il Project Financing annunciato non andrà in porto, abbiamo 5 mesi di tempo per predisporre ed effettuare una nuova gara d’appalto e procedere con il relativo affidamento, a partire dal primo settembre, senza alcuna interruzione temporale del servizio rispetto all’attuale gestione che giungerà in scadenza il 31 agosto – Siamo certi che tali date e certezze rassicureranno il consigliere regionale Blasioli, evitando inutili allarmismi, utili solo a gettare ombre fosche e sospetti infondati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento all’intervento del consigliere Blasioli circa il futuro de Le Naiadi – “Ci sono due certezze relative a Le Naiadi – ha ripercorso il Presidente Sospiri -: la prima è che le piscine sono regolarmente aperte e funzionanti, nonostante i problemi strutturali ereditati dalle precedenti gestioni, nonostante il caro bollette – L’attuale gestione giungerà a regolare scadenza il prossimo agosto e la Regione Abruzzo ha i riflettori puntati sul futuro dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ora, entro lo scorso venerdì la società interessata a presentare il Project Financing avrebbe dovuto depositare le carte ed effettivamente non ha rispettato i termini e per questa ragione gli uffici stanno predisponendo la chiusura del procedimento e, nel frattempo, si sono attivati per preparare una nuova gara d’appalto a evidenza pubblica, la proposta migliore si aggiudicherà la gestione a partire dal prossimo primo settembre – si apprende dalla nota stampa. Questo significa che abbiamo cinque mesi di tempo per lavorare sul bando, per svolgere tutte le procedure, chiudere l’iter e non ci sarà alcun ritardo”. (com/red)

