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Politica

Emiciclo. Nasce il Premio Internazionale Celestino Award su iniziativa di Maria Assunta Rossi

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 11:46- Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge presentata dalla Consigliera regionale Maria Assunta Rossi, finalizzata alla valorizzazione della figura di Celestino V e del Cammino a lui dedicato mediante l’istituzione del “Premio Internazionale Celestino Award”, realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella – Il Premio sarà dedicato ai migliori cammini del panorama nazionale ed internazionale e riconoscerà il lavoro delle Comunità e dei territori che quotidianamente lavorano per la crescita di questi straordinari itinerari – Il Premio si svolgerà in Abruzzo, contribuendo alla promozione della Valle Peligna, del Cammino Grande di Celestino e del patrimonio culturale, storico e spirituale legato alla figura di Pietro da Morrone – “L’approvazione di questa proposta rappresenta un passaggio importante per rafforzare la conoscenza di una delle figure più significative della storia abruzzese e per valorizzare i territori, come il Parco Nazionale della Maiella, che ne custodiscono l’eredità –  ha dichiarato Rossi – Lucio Zazzara, Commissario Straordinario del Parco Nazionale della Maiella: «Il Parco, Organo di governo del Cammino Grande di Celestino, è pronto a dare il proprio contributo alla crescita del Premio, che costituirà un nuovo ed efficace strumento per la valorizzazione di Celestino V”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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