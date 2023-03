Emiciclo. NCP, Fedele: al fianco dei sindacati medici

- Advertisement -

– “Domani mattina parteciperò convintamente al Sit-in organizzato dai sindacati medici della Federazione Medici di Medicina Generale (Fimmg), il Sindacato Nazionale Medici Italiani (Snami) il Sindacato Medici Italiani (Smi) e della Cgl in rappresentanza dei dipendenti dei Nuclei di Cure Primarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi importanti presidi ambulatoriali rischiano la chiusura per la mancata sostituzione, da parte della Asl 1, dei medici andati in pensione – si apprende dalla nota stampa. Domani sarò presente a L’Aquila per manifestare il pieno sostegno ai lavoratori e per chiedere all’Assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, di prendere una posizione e risolvere questo problema così da scongiurare la chiusura degli ambulatori e il licenziamento del personale che vi lavora – si legge sul sito web ufficiale. Ricordiamo che i Nuclei di Cure Primarie sono ambulatori medici aperti dalle 8 alle 20, che si avvalgono anche di personale infermieristico e di segreteria, fornendo un importante servizio all’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Quella che si è venuta a creare con la mancata sostituzione dei pensionamenti è una situazione assurda che potrebbe essere risolta a costo zero per le casse della Regione Abruzzo, se solo ci fosse la volontà politica di dare delle risposte concrete al territorio – recita il testo pubblicato online. In un momento storico in cui grazie ai fondi del PNRR si programma la creazione delle Case di Comunità e il potenziamento delle prestazioni territoriali è assurdo andare a depotenziare i Nuclei di Cure Primarie già attivi sul territorio, con il rischio di farli chiudere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. i medici da sostituire all’interno del sistema sono solo sette, ma interessano una popolazione di circa 10.000 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: offrire un servizio efficacie di medicina territoriale significa anche dare un concreto sostegno alle strutture ospedaliere, soprattutto ai Pronto Soccorso, che scoppiano anche a causa dei numerosi accessi ingiustificati poiché i cittadini non hanno altre strutture pubbliche a cui rivolgersi – Se il centrodestra non continuasse in questa politica miope e sorda verso un territorio che trova anche soluzioni dove loro hanno fallito il problema si sarebbe già risolto” così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

