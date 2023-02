Emiciclo. NCP, Pietrucci: si garantisca sostituzione medici

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Tanto è grave la situazione dei Nuclei di Cura Primaria nella ASL dell’Aquila – Avezzano e Sulmona che persino il Difensore civico regionale, Morra ha messo sotto accusa l’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il Direttore del Dipartimento alla Sanità regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quello che succede è scandaloso: I Nuclei di Cure Primarie (associazioni di medici di famiglia con ambulatori aperti dalle 8.00 alle 20.00, e dove si può usufruire anche di personale infermieristico e di segreteria) rischiano la chiusura per la mancata sostituzione dei medici andati in pensione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sapete quanto costa allo Stato questo naturale avvicendamento? Zero euro, visto che i subentri non comportano alcuna spesa dal momento che le indennità del medico che va in pensione vengono trasferite al collega che gli subentra – Risultato: costo zero – riporta testualmente l’articolo online. Sapete quante ASL in Abruzzo sono penalizzate per la mancata sostituzione dei medici pensionati? Solo una, la ASL1 (che già soffre di pesantissime carenze di personale e di strumentazioni a scapito dei cittadini) viene discriminata e colpita, mentre le altre Asl continuano regolarmente a sostituire i medici pensionati. Sapete quando è stata presa questa assurda decisione? Proprio adesso, nel momento in cui con il PNRR si programma la creazione delle Case di Comunità di cui sono state già individuate le sedi – precisa il comunicato. Una politica semplicemente coerente sosterrebbe le associazioni mediche che costituiscono l’embrione da cui sviluppare l’organizzazione di lavoro all’interno delle Case di Comunità. E invece le si vuole indebolire fino al rischio di farle chiudere, perdendo esperienze positive e decennali. Sapete qual è la conseguenza di tutto questo? La perdita di circa 20 posti di prezioso lavoro di medici di famiglia: solo all’Aquila – dove gli assessori e i consiglieri regionali di destra non si accorgono e sono complici dello scandalo in atto – ci sono 7 medici da sostituire all’interno di Nuclei di Cure primarie che interessano una popolazione di circa 10.000 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cosa ancora più grave è che tutto questo avviene nel corso di un confronto con le organizzazioni sindacali per potenziare la medicina sul territorio e decongestionare i Pronto Soccorso oberati di lavoro – recita il testo pubblicato online. Il dramma della Pandemia aveva dimostrato la funzione vitale della medicina territoriale, come presidio di prevenzione e di cura in grado di affrontare e contenere anche una devastante epidemia come il Covid 19. Invece di “uscirne tutti migliori” come si era sperato, la scelta demenziale e gravissima della Regione aggrava il quadro dell’assistenza sanitaria della provincia aquilana e dell’Abruzzo interno e montano – aggiunge testualmente l’articolo online. E come se non bastasse, l’annunciato progetto di Autonomia differenziata finirà per cristallizzare questa situazione: e le realtà più fragili, più deboli, con meno strutture, meno medici e meno servizi verranno discriminate rispetto ad altre province e regioni – precisa la nota online. Condivido la denuncia dei sindacati medici, la Federazione Medici di Medicina Generale (FIMMG), il Sindacato Nazionale Medici Italiani (SNAMI) il Sindacato Medici Italiani (SMI) e la CGIL in rappresentanza dei dipendenti dei Nuclei di Cure Primarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessore Verì intervenga immediatamente per eliminare questa assurda penalizzazione e garantire con l’avvicendamento dei medici l’assistenza di decine di migliaia di persone della provincia dell’Aquila”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

