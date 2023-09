Emiciclo. Nek e Renga chiudono il Festival dannunziano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Debora Caprioglio, Nek e Renga: grandi nomi per la chiusura oggi, domenica 10 settembre, della quinta edizione del Festival dannunziano – Vivi, Odi, Balla, la rassegna ideata e promossa dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo del presidente Lorenzo Sospiri, e che vivrà l’ultima carrellata di artisti di fama internazionale tra il Teatro d’Annunzio e l’Aurum, dando l’arrivederci all’edizione 2024. “Ovviamente aspettiamo la fine del Festival per assumere tutti i numeri della rassegna e tirare le somme – ha detto il Presidente Sospiri -, ma di sicuro possiamo già dire con certezza che il colpo d’occhio è stato straordinario sin dal primo giorno e che ritengo avremo superato i dati delle precedenti edizioni – Merito della riapertura massima delle strutture senza più limitazioni né restrizioni, ma anche dell’adesione partecipata, convinta e piena di attesa del pubblico che non ha fatto mai mancare la propria partecipazione – E non parlo solo di utenti pescaresi o abruzzesi, ma anche di tanti fruitori che hanno appositamente prenotato le proprie vacanze estive in settembre per partecipare alla manifestazione, arrivando da Bergamo, Arezzo, Firenze, Milano – riporta testualmente l’articolo online. Sono loro i veri testimonial del successo di un Festival in cui abbiamo creduto dal primo giorno e che ci ha permesso di riportare d’Annunzio nel suo alveo naturale, ovvero di riconquistare il suo posto da protagonista nel panorama culturale italiano”.

Oggi il Festival si aprirà alle ore 17 all’Aurum – Sala Tosti – con ‘L’Amore è un’infermità terribile e misteriosa – Il sogno della poesia nel carteggio tra Ariel e Barbara Leoni’ – Conferenza e lettura con Mario Cimini, Domenico Galasso, Clarissa Bottiglione;

Ore 18 – Aurum – Sala Tosti – Presentazione del Libro ‘Fronte del cuore, L’amore ai tempi delle trincee’ con l’autore Licio Di Biase;

Ore 20.15 – Aurum – piazzale Michelucci – ‘La magnifique – Sarah Bernhardt tra d’Annunzio, la Duse e la Belle Epoque’, con Debora Caprioglio, Milo Vallone e Franca Minnucci;

Ore 21.30 – Teatro d’Annunzio – Concerto di Nek e Renga (ingresso a pagamento);

Dopo l’Arena di Verona, Francesco Renga e Nek saranno di nuovo protagonisti a Pescara di un evento straordinario, per celebrare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica – viene evidenziato sul sito web. “Renga Nek” sarà una serata in cui ripercorrere i percorsi di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni: da “Laura non c’è” ad “Angelo”, da “Fatti avanti amore” a “Il mio giorno più bello nel mondo”. Ci saranno anche questi, infatti, tra i brani che Renga e Nek porteranno sul palco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

