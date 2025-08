Emiciclo. Nel pomeriggio del 5 agosto seduta del Consiglio regionale. Assestamento in Commissione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunirà martedì 5 agosto, alle ore 15, nella Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. I lavori esauriranno l’ordine del giorno avviato nella seduta dello scorso 29 luglio, riprendendo con l’esame delle seguenti interpellanze: a firma dei consiglieri Pepe, Cavallari e Mariani, su “Definizione DEA II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo”; a firma dei consiglieri Mariani e Pietrucc, su “Stato di attuazione della Rete Ospedaliera e situazione gestionale e organizzativa del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro”; a firma del consigliere Blasioli, su “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise”. Saranno poi esaminati i progetti di legge, “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’ARAP” e “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)”. Prevista, inoltre, l’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e la discussione di due risoluzioni: “Iniziative urgenti a sostegno delle edicole abruzzesi” (Blasioli); “Richiesta spostamento fermata Linea TUA nel Comune di Villa Celiera (PE)” (Di Marco).L’ordine del giorno del Consiglio del 5 agosto non prevede, per il momento, l’esame dei progetti di legge sul rendiconto regionale 2024 e sull’assestamento al Bilancio di Previsione 2025-2027. Le proposte normative, infatti, dovranno prima passare al vaglio della Prima Commissione Bilancio, convocata alle ore 10.30 dello stesso giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. In Commissione sarà presente l’assessore regionale al bilancio, Mario Quaglieri, la Direttrice della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale e la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Strumentali; quest’ultime riferiranno solo in merito ad alcune previsioni di modifica al Bilancio di previsione 2025/2027 del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

