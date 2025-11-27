Emiciclo. Non è solo il 25 novembre, il progetto “On the road” presentato in Comune all’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 novembre 2025 – 12:31- Nell’ambito del programma “Non è solo il 25 novembre” è stato presentato, nella sede municipale di Palazzo Margherita all’Aquila, il progetto “On the road”, deliberato lo scorso febbraio dalla Commissione per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo e al quale il Comune dell’Aquila ha dato la propria adesione che prevede un pacchetto di misure sociali per il reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia ed inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A presentare durante una conferenza stampa finalità ed obiettivi del progetto “On the road” sono state l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia e il Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale dell’Abruzzo Rosa Pestilli – precisa il comunicato. Rosa Pestilli ha evidenziato: “Con questo progetto vogliamo rendere strutturale la collaborazione tra i diversi attori del territorio, perché il reinserimento lavorativo non può essere lasciato alla buona volontà dei singoli, ma deve diventare una pratica sistemica – Attraverso il protocollo d’intenti vogliamo offrire un modello replicabile e stabile, capace di creare vere opportunità e di valorizzare le donne, le loro competenze e il loro talento – aggiunge testualmente l’articolo online. ” “Questo progetto rappresenta un tassello concreto del nostro impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione” ha poi sottolineato Ersilia Lancia che ha aggiunto: “L’autonomia economica è una delle condizioni fondamentali affinché una donna possa davvero liberarsi da una situazione di abuso e ricostruire la propria vita – viene evidenziato sul sito web. ‘On the road’ offre strumenti, reti e opportunità reali, mettendo insieme istituzioni, imprese e centri antiviolenza in un percorso condiviso che vuole generare risultati misurabili e duraturi”. Il progetto è finalizzato alla sottoscrizione di un successivo Protocollo d’Intenti tra Comune, Istituzioni, Centri Antiviolenza, Associazioni imprenditoriali, Università, Organizzazioni sindacali, Asl, Associazioni del terzo settore, Agenzie di intermediazione e somministrazione al lavoro, Autorità Garanti, Consigliere di Parità, Ordini professionali, Cpo e altri Enti, un protocollo che si propone di: promuovere la diversity per valorizzare i talenti femminili nelle aziende; incentivare l’occupazione femminile, in particolare per le donne vittime di violenza; creare eque opportunità di carriera e ridurre il divario salariale di genere; sostenere l’innovazione sociale e la valorizzazione del merito – Il progetto prevede inoltre un ciclo di convegni sulle politiche attive del lavoro, da tenere nelle quattro Province abruzzesi, di concerto con le rispettive Camere di Commercio, allo scopo di: supportare concretamente i Centri Antiviolenza nelle attività connesse con il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza; sensibilizzare le piccole e medie imprese sull’importanza sociale ed economica e sulle opportunità derivanti dall’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza; creare, per l’effetto, una rete di connessione tra PMI, istituzioni e Centri Antiviolenza; incentivare le piccole e medie imprese ad accogliere le donne vittime di violenza, istituendo a tale scopo il “Registro delle imprese virtuose”, realtà che si distinguono per il loro impegno sociale, anche mediante l’assunzione di donne che hanno concluso il percorso con i Centri Antiviolenza; facilitare l’individuazione da parte dei Centri Antiviolenza di aziende che possano accogliere le donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it