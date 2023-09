Emiciclo. Nota Verrecchia su inchiesta “mafia dei pascoli”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Rivolgo un orgoglioso plauso alle Forze dell’ordine e alla Magistratura per la straordinaria operazione “Transumanza” che ha messo in luce e bloccato un fenomeno criminoso a danno dell’Unione europea, dei nostri allevatori e delle nostre aziende, a ulteriore garanzia contro ogni forma di illecito – aggiunge testualmente l’articolo online. Sulla cosiddetta ‘mafia dei pascoli’ un doveroso ringraziamento va anche al ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per l’attenzione immediatamente dimostrata e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la solerzia con cui, con lo stesso Lollobrigida, ha interloquito per sottoporre la preoccupante vicenda – si legge sul sito web ufficiale. Valuteremo i presupposti per la costituzione di parte civile della Regione”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

